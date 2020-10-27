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«Еще рано». Кейн — о шансах «Тоттенхэма» на чемпионство

04:12
26 октября. Сон Хын Мин и Харри Кейн. Фото Instagram
26 октября. Сон Хын Мин и Харри Кейн. Фото Instagram
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Нападающий «Тоттенхэма» Харри Кейн после победы над «Бернли» в 6-м туре чемпионата Англии (1:0) ответил на вопрос, рассчитывает ли он на победу в АПЛ. По словам форварда, «шпорам» нужно становиться лучше.

— Еще рано об этом говорить, — цитирует BBC Кейна. — Нам нужно воспринимать каждый матч таким, какой она есть. Знаю, что это клише. Нам еще есть чему поучиться и прогрессировать, но я думаю, что вечера вроде этого придадут нам уверенности.

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