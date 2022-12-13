Эрикссон рассказал, кого хотел бы видеть главным тренером сборной Англии

Бывший главный тренер сборной Англии Свен-Еран Эрикссон поделился мнением о том, кто должен стать тренером национальной команды страны по футболу.

«Почеттино отлично подошел бы Англии, но англичанам не нужен иностранный тренер. Хотя я мог бы представить его в роли главного тренера сборной Англии. Когда он был в «Тоттенхэме», то проделал отличную работу, я до сих пор не понимаю, почему его уволили. Футболисты, играющие под его руководством, тоже фантастичны.

Почеттино и Тухель — два очень хороших кандидата, но я надеюсь, что Англия сохранит Саутгейта еще на два года, почему нет? Если бы я входил в состав Футбольной ассоциации Англии, то моим приоритетом было бы сохранить Саутгейта, потому что я не знаю, какой другой английский тренер мог бы занять его место", — приводит Mirror слова Эрикссона.

Гарет Саутгейт занимает должность главного тренера сборной Англии с 2016 года. Его контракт с национальной командой рассчитан до 2024 года.