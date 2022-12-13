Отец Холанна: «Эрлинг мог бы остаться в «Сити» на 15 лет — это огромный клуб»

Отец Эрлинга Холанна Альф-Инге Холанн поделился мнением о будущем сына в «Манчестер Сити».

«Эрлинг мог бы остаться в «Сити» на 15 лет, потому что он очень счастлив, и мы говорим об огромном клубе. Но у меня сложилось впечатление, что он хочет продемонстрировать, что может побеждать в любой из топ-лиг», — приводит слова отца Goal.

В текущем сезоне 22-летний нападающий сыграл 18 матчей за «Манчестер Сити» во всех турнирах, забил 23 гола и отдал три результативные передачи. Его контракт с клубом рассчитан до лета 2027 года.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 170 миллионов евро.