Аспиликуэта ответил на вопрос о возможном приходе Луиса Энрике в «Челси»

Защитник «Челси» Сесар Аспиликуэта отреагировал на слухи о появлении Луиса Энрике в роли главного тренера лондонцев.

«Есть части клуба, которые ведут переговоры о будущем тренере. Мы доверяем им, они делают только лучшее для клуба. Посмотрим, что произойдет. Но свои лучшие игры за сборную я провел с Луисом Энрике в качестве тренера», — приводит слова Аспиликуэты EFE.

«Челси» объявил о назначении Фрэнка Лэмпарда временно исполняющим обязанности главного тренера 6 апреля. 2 апреля лондонцы уволили Грэма Поттера, который возглавлял команду с сентября. Лэмпард ранее работал в «Челси» с 2019 по 2021 год.