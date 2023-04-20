Артета: «Все по-прежнему в руках «Арсенала»
Главный тренер «Арсенала» Микель Артета поделился ожиданиями от матча 32-го тура АПЛ против «Саутгемптона».
«К игре с «Саутгемптоном» будем подходить с большим настроем и большей страстью. Мы играем за что-то невероятное. Клуб очень давно не боролся за эту позицию. Все в наших руках. Мы хотим сделать это», — приводит слова Артеты официальный сайт «Арсенала».
«Канониры» лидируют в чемпионате Англии, набрав 74 очка за 31 тур. «Саутгемптон» располагается на последней строчке турнирной таблицы АПЛ с 23 очками.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Арсенал
|31
|23
|5
|3
|74-31
|74
|
2
|Ман. Сити
|30
|22
|4
|4
|78-28
|70
|
3
|МЮ
|30
|18
|5
|7
|46-37
|59
|
4
|Ньюкасл
|30
|15
|11
|4
|48-24
|56
|
5
|Тоттенхэм
|31
|16
|5
|10
|57-45
|53
|
6
|Астон Вилла
|31
|15
|5
|11
|44-40
|50
|
7
|Брайтон
|29
|14
|7
|8
|54-37
|49
|
8
|Ливерпуль
|30
|13
|8
|9
|56-36
|47
|
9
|Брентфорд
|31
|10
|13
|8
|47-42
|43
|
10
|Фулхэм
|30
|12
|6
|12
|42-41
|42
|
11
|Челси
|31
|10
|9
|12
|30-33
|39
|
12
|Кр. Пэлас
|31
|9
|9
|13
|31-40
|36
|
13
|Вулверхэмптон
|31
|9
|7
|15
|26-42
|34
|
14
|Борнмут
|31
|9
|6
|16
|31-59
|33
|
15
|Вест Хэм
|30
|8
|7
|15
|29-41
|31
|
16
|Лидс
|31
|7
|8
|16
|40-60
|29
|
17
|Эвертон
|31
|6
|9
|16
|24-46
|27
|
18
|Нот. Форест
|31
|6
|9
|16
|24-56
|27
|
19
|Лестер
|31
|7
|4
|20
|41-55
|25
|
20
|Саутгемптон
|31
|6
|5
|20
|24-53
|23
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
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10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
|21.04
|22:00
|
Арсенал – Саутгемптон
|- : -
|22.04
|14:30
|
Фулхэм – Лидс
|- : -
|22.04
|17:00
|
Брентфорд – Астон Вилла
|- : -
|22.04
|17:00
|
Кр. Пэлас – Эвертон
|- : -
|22.04
|17:00
|
Лестер – Вулверхэмптон
|- : -
|22.04
|17:00
|
Ливерпуль – Нот. Форест
|- : -
|22.04
|19:30
|
МЮ – Челси
|- : -
|23.04
|16:00
|
Борнмут – Вест Хэм
|- : -
|23.04
|16:00
|
Ньюкасл – Тоттенхэм
|- : -
|23.04
|18:30
|
Брайтон – Ман. Сити
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Эрлин Бреут Холанн
Манчестер Сити
|32
|
|
Гарри Кейн
Тоттенхэм Хотспур
|23
|
|
Айван Тони
Брентфорд
|18
|П
|
|
Кевин Де Брейне
Манчестер Сити
|15
|
|
Букайо Сака
Арсенал
|10
|
|
Леандро Троссар
Брайтон, Арсенал
|9
|И
|К
|Ж
|
|
Каземиру
Манчестер Юнайтед
|20
|2
|5
|
|
Нелсон Семеду
Вулверхэмптон Уондерерс
|29
|1
|9
|
|
Абдулай Дукуре
Эвертон
|19
|1
|5
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