Эрик тен Хаг сообщил, что сегодня приступит к работе в «Манчестер Юнайтед»

Эрик тен Хаг рассказал, что сегодня, 16 мая, приступит к работе с «Манчестер Юнайтед». Тренер не поедет с «Аяксом» на Кюрасао.

В «МЮ» много работы, главный тренер должен концентрироваться на подготовке к следующему сезону. И нам предстоит проделать большую работу в этом отношении.

По поводу тренерского штаба — нужно уладить еще несколько моментов. Этого же касается и команда. И в течение нескольких ближайших дней, начиная с понедельника, мы интенсивно начнем работать над этим», — цитирует тренера Sky Sports.

В апреле 2022 года стало известно, что Тен Хаг летом возглавит «Манчестер Юнайтед». Голландский специалист подписал с английским клубом трехлетний контракт.