Трент Александер-Арнольд рассказал об эмоциях после победы в финале Кубка Англии

Защитник «Ливерпуля» Трент Александер-Арнольд прокомментировал победу своей команды в финале Кубка Англии против «Челси» (6:5 по пенальти).

«В детстве ты и не думаешь о том, что однажды сможешь выиграть все эти трофеи. Вы смотрите на легендарных игроков, которые это делают, и думаете, что это невероятно. Возможность сказать себе, что я сделал это в таком юном возрасте, — это сбывшаяся мечта», — цитирует игрока Daily Mail.

В АПЛ «Манчестер Сити» лидирует в турнирной таблице, на счету клуба 90 очков в 37 матчах. «Ливерпуль», идущий вторым, отстает на 4 очка, но имеет матч в запасе. Мерсисайдцам предстоит сыграть с «Саутгемптоном» (17 мая) и «Вулверхэмптоном» (21 мая).