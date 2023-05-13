Тен Хаг: «МЮ» хорош в том, чтобы делать вратаря соперника лучшим игроком матча»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг прокомментировал победу над «Вулверхэмптоном» (2:0) в матче 36-го тура АПЛ.

«Очень важно. Мы должны были исправиться после крупных поражений. У нас не было энергии и мы играли медленно в тех матчах. Сегодня нам нужно было побеждать, и мы это сделали. Мы очень хороши в том, чтобы делать вратаря соперника лучшим игроком матча. «МЮ» должен быть более решительным. Мы должны работать над улучшением реализации. Каждая игра трудна. Нужно быть готовым к каждому матчу», — приводит слова тен Хага ВВС.

«Манчестер Юнайтед» прервал серию из двух поражений подряд в АПЛ и занимает 4-е место в турнирной таблице (66). «Вулверхэмптон» находится на 13-й строчке (40).