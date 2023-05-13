Защитник «Тоттенхэма» Лангле прокомментировал поражение от «Астон Виллы»

Защитник «Тоттенхэма» Клеман Лангле прокомментировал поражение от «Астон Виллы» (1:2) в матче 36-го тура АПЛ.

«Выступление разочаровало, потому что мы проиграли игру, а это были три важных очка для выхода в Европу в следующем году. По ходу матча я не думаю, что мы играли плохо. Мы боролись до конца и имели хорошие моменты для взятия ворот. Мы играли против хорошей команды, и они сейчас находятся в хорошем состоянии. Мы разочарованы, поэтому нам нужно работать на следующей неделе, чтобы снова стать конкурентоспособными», — приводит слова Лангле ВВС.

«Астон Вилла» набрала 57 очков и занимает седьмое место в АПЛ. «Тоттенхэм» с таким же количеством очков находится на шестой строчке.