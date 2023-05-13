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Защитник «Тоттенхэма» Лангле прокомментировал поражение от «Астон Виллы»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Защитник «Тоттенхэма» Клеман Лангле прокомментировал поражение от «Астон Виллы» (1:2) в матче 36-го тура АПЛ.

«Выступление разочаровало, потому что мы проиграли игру, а это были три важных очка для выхода в Европу в следующем году. По ходу матча я не думаю, что мы играли плохо. Мы боролись до конца и имели хорошие моменты для взятия ворот. Мы играли против хорошей команды, и они сейчас находятся в хорошем состоянии. Мы разочарованы, поэтому нам нужно работать на следующей неделе, чтобы снова стать конкурентоспособными», — приводит слова Лангле ВВС.

«Астон Вилла» набрала 57 очков и занимает седьмое место в АПЛ. «Тоттенхэм» с таким же количеством очков находится на шестой строчке.

Клеман Лангле
ФК Астон Вилла
ФК Тоттенхэм Хотспур
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 И В Н П +/- О
1
 Ман. Сити 34 26 4 4 89-31 82
2
 Арсенал 35 25 6 4 83-39 81
3
 Ньюкасл 35 18 12 5 63-31 66
4
 МЮ 35 20 6 9 51-41 66
5
 Ливерпуль 35 18 8 9 67-42 62
6
 Тоттенхэм 36 17 6 13 65-59 57
7
 Астон Вилла 36 17 6 13 48-44 57
8
 Брайтон 33 16 7 10 63-45 55
9
 Фулхэм 36 15 6 15 52-49 51
10
 Брентфорд 35 12 14 9 52-45 50
11
 Челси 35 11 10 14 36-41 43
12
 Кр. Пэлас 36 11 10 15 37-46 43
13
 Вулверхэмптон 36 11 7 18 30-52 40
14
 Борнмут 36 11 6 19 37-69 39
15
 Вест Хэм 35 10 7 18 38-50 37
16
 Нот. Форест 36 8 10 18 36-67 34
17
 Эвертон 35 7 11 17 32-53 32
18
 Лидс 36 7 10 19 46-71 31
19
 Лестер 35 8 6 21 49-64 30
20
 Саутгемптон 36 6 6 24 31-66 24
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