23:09 10 декабря | ФУТБОЛ — Англия

Энди Кинг: "Лестер" вернул должок болельщикам"

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Полузащитник "Лестера" Энди Кинг после матча 15-го тура премьер-лиги против "Манчестер Сити" (2:4) отметил, что команда реабилитировалась в глазах собственных болельщиков за неудачные выступления в предыдущих матчах. Для "лис" эта победа стала только четвертой в чемпионате.

- Сегодня мы вернулись к своим основам, играли с высоким темпом, - приводит ВВС слова Кинга. - Команда задолжала перед болельщиками и вернула этот долг в матче с такой хорошей командой. "Лестер" на самом деле всегда был лучшим.

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