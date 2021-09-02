Эмерсон сожалеет, что не смог сыграть за «Барселону»

Новичок «Тоттенхэма» Эмерсон Роял признался, что всегда мечтал выступать за «Барселону». Каталонцы этим летом выкупили у «Бетиса» права на игрока, но затем продали футболиста в лондонский клуб.

«Что ж, «Барселона», наша встреча прошла очень быстро. Думаю, вы слышали, что моей детской мечтой было надеть вашу футболку, встретить ваших фанатов, ваш дом. Тот ребенок, который в детстве носил сине-гранатовые цвета, открыл глаза и оказался перед парнем постарше, готовым помочь вам. Все мы знаем, что у снов нет размера, у них нет формы или времени. Я проснулся. И когда это произошло, получил всю любовь болельщиков, товарищей по команде, вышел на ваше поле. Спасибо за то, что прожил немного из того, что всегда себе представлял.

Мы никогда не знаем, что нас ждет. Мы никогда не знаем, мечта — это немного реальность или реальность — это немного мечта. Не унывай, «Барселона»! Я хочу поблагодарить тебя за то, что поверили в этого мечтательного мальчика", — написал Эмерсон в Instagram.