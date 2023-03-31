Экс-форвард сборной Англии Саттон сравнил Сака с Мбаппе и Кварацхелией

Экс-нападающий «Челси» и сборной Англии Крис Саттон считает игрока «Арсенала» Букайо Сака одним из лучших вингеров мира, наряду с нападающими «ПСЖ» Килианом Мбаппе, Хвичей Кварацхелией из «Наполи» и игроком «Реала» Винисиусом.

«Попробуйте назвать лучшего правого вингера в мире в этом сезоне, не называя Букайо Сака, я думаю, вам будет нелегко. Есть Килиан Мбаппе в «ПСЖ», Хвича Кварацхелия в «Наполи», Винисиус Жуниор в мадридском «Реале» и Маркус Рэшфорд в «Манчестер Юнайтед».

Но Сака лучше всех справа. Мохамед Салах уже не тот, что был раньше. Сака всего 21 год, и больше всего меня впечатляет его умение принимать решение. Он знает, когда нужно идти в обводку, и мяч будто приклеивается к его ноге. Он знает, когда нужно дать пас на партнера. Вы можете только гадать, каким талантом он станет, когда выйдет на пик», — цитирует Саттона Daily Mail.

В этом сезоне Сака провел за «Арсенал» 38 матчей, забил 13 голов и отдал 10 результативных передач. Портал Transfermarkt оценил его стоимость в 110 миллионов евро.