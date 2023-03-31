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Сегодня, 11:42

Экс-форвард сборной Англии Саттон сравнил Сака с Мбаппе и Кварацхелией

Руслан Минаев
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Экс-нападающий «Челси» и сборной Англии Крис Саттон считает игрока «Арсенала» Букайо Сака одним из лучших вингеров мира, наряду с нападающими «ПСЖ» Килианом Мбаппе, Хвичей Кварацхелией из «Наполи» и игроком «Реала» Винисиусом.

«Попробуйте назвать лучшего правого вингера в мире в этом сезоне, не называя Букайо Сака, я думаю, вам будет нелегко. Есть Килиан Мбаппе в «ПСЖ», Хвича Кварацхелия в «Наполи», Винисиус Жуниор в мадридском «Реале» и Маркус Рэшфорд в «Манчестер Юнайтед».

Но Сака лучше всех справа. Мохамед Салах уже не тот, что был раньше. Сака всего 21 год, и больше всего меня впечатляет его умение принимать решение. Он знает, когда нужно идти в обводку, и мяч будто приклеивается к его ноге. Он знает, когда нужно дать пас на партнера. Вы можете только гадать, каким талантом он станет, когда выйдет на пик», — цитирует Саттона Daily Mail.

В этом сезоне Сака провел за «Арсенал» 38 матчей, забил 13 голов и отдал 10 результативных передач. Портал Transfermarkt оценил его стоимость в 110 миллионов евро.

Винисиус Жуниор
Килиан Мбаппе
Маркус Рэшфорд
Хвича Кварацхелия
Букайо Сака
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Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Арсенал 28 22 3 3 66-26 69
2
 Ман. Сити 27 19 4 4 67-25 61
3
 МЮ 26 15 5 6 41-35 50
4
 Тоттенхэм 28 15 4 9 52-40 49
5
 Ньюкасл 26 12 11 3 39-19 47
6
 Ливерпуль 26 12 6 8 47-29 42
7
 Брайтон 25 12 6 7 46-31 42
8
 Брентфорд 27 10 12 5 43-34 42
9
 Фулхэм 27 11 6 10 38-37 39
10
 Челси 27 10 8 9 29-28 38
11
 Астон Вилла 27 11 5 11 35-39 38
12
 Кр. Пэлас 28 6 9 13 22-38 27
13
 Вулверхэмптон 28 7 6 15 22-41 27
14
 Лидс 27 6 8 13 35-44 26
15
 Эвертон 28 6 8 14 22-40 26
16
 Нот. Форест 27 6 8 13 22-49 26
17
 Лестер 27 7 4 16 38-47 25
18
 Вест Хэм 26 6 6 14 24-34 24
19
 Борнмут 27 6 6 15 25-54 24
20
 Саутгемптон 28 6 5 17 23-46 23
Результаты / календарь
1 тур
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38 тур
17.03 23:00
Нот. Форест – Ньюкасл
 1 : 2
18.03 18:00
Астон Вилла – Борнмут
 3 : 0
18.03 18:00
Брентфорд – Лестер
 1 : 1
18.03 18:00
Саутгемптон – Тоттенхэм
 3 : 3
18.03 18:00
Вулверхэмптон – Лидс
 2 : 4
18.03 20:30
Челси – Эвертон
 2 : 2
19.03 17:00
Арсенал – Кр. Пэлас
 4 : 1
3.05 22:00
Ливерпуль – Фулхэм
 - : -
3.05 22:00
Ман. Сити – Вест Хэм
 - : -
4.05 22:00
Брайтон – МЮ
 - : -
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Эрлин Бреут Холанн

Эрлин Бреут Холанн

Манчестер Сити

 28
Гарри Кейн

Гарри Кейн

Тоттенхэм Хотспур

 21
Айван Тони

Айван Тони

Брентфорд

 16
П
Кевин Де Брейне

Кевин Де Брейне

Манчестер Сити

 12
Букайо Сака

Букайо Сака

Арсенал

 10
Леандро Троссар

Леандро Троссар

Брайтон, Арсенал

 8
И К Ж
Каземиру

Каземиру

Манчестер Юнайтед

 19 2 5
Нелсон Семеду

Нелсон Семеду

Вулверхэмптон Уондерерс

 26 1 8
Дуглас Луис

Дуглас Луис

Астон Вилла

 26 1 4
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