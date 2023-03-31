Тренер «Брайтона» Де Дзерби хочет продолжить работать в АПЛ, несмотря на интерес «Интера»

Главный тренер «Брайтона» Роберто де Дзерби настроен на продолжение работы в АПЛ, утверждает журналист Джанлука ди Марцио.

По информации источника, интерес к итальянскому специалисту проявляет «Интер», который может расстаться с Симоне Индзаги, но тренер «Брайтона» хочет остаться в Англии. Ранее сообщалось, что он находится в числе кандидатов на пост тренера «Тоттенхэма».

Де Дзерби возглавляет «Брайтон» с сентября прошлого года. До этого 43-летний итальянец работал в «Шахтере», «Сассуоло» и «Беневенто».