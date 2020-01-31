Экс-игрок «Спартака» Макгиди перешел в «Чарльтон»

Полузащитник Эйден Макгиди сменил «Сандерленд» на «Чарльтон». 33-летний ирландец до лета будет играть за клуб чемпионшипа, а потом может стать свободным агентом.

В этом сезоне Макгиди сыграл в 15 матчах третьего дивизиона Англии, забил 4 гола и сделал 2 голевые передачи.