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Экс-игрок «Спартака» Макгиди перешел в «Чарльтон»

05:22

Полузащитник Эйден Макгиди сменил «Сандерленд» на «Чарльтон». 33-летний ирландец до лета будет играть за клуб чемпионшипа, а потом может стать свободным агентом.

В этом сезоне Макгиди сыграл в 15 матчах третьего дивизиона Англии, забил 4 гола и сделал 2 голевые передачи.

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