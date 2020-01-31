Экс-игрок «Спартака» Макгиди перешел в «Чарльтон»
05:22
Полузащитник Эйден Макгиди сменил «Сандерленд» на «Чарльтон». 33-летний ирландец до лета будет играть за клуб чемпионшипа, а потом может стать свободным агентом.
В этом сезоне Макгиди сыграл в 15 матчах третьего дивизиона Англии, забил 4 гола и сделал 2 голевые передачи.
?? The Republic of Ireland international arrives on loan until the end of the season and becomes @MattSouthall84's first official signing as Addicks Chairman— Charlton Athletic FC (@CAFCofficial) January 31, 2020
?https://t.co/RmZI9q5Oi7 #cafc pic.twitter.com/JIbAt2K4Np
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