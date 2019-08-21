Экс-игрок «Спартака» Макгиди отличился за «Сандерленд». Видео

Бывший нападающий «Спартака» Эйден Макгиди помог «Сандерленду» обыграть «Рочдейл» (2:1) в матче 4-го тура лиги 1, третьей по значимости в Англии. 33-ирландский футболист забил гол и отдал результативную передачу в этой встрече.

Ранее стало известно, что Макгиди продлил контракт с «Сандерлендом» до 2021 года.

Aiden McGeady was at it again last night???



He's now scored 2? and assisted 2? in his last three games! ?#SAFC — Sunderland AFC (@SunderlandAFC) August 21, 2019

Макгиди играет за «Сандерленд» с 2017 года, за это время он провел в составе клуба 77 матчей и забил 21 мяч. По итогам минувшего сезона клуб не смог пробиться в Чемпионшип, проиграв в плей-офф «Чарльтону».