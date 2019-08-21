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Экс-игрок «Спартака» Макгиди отличился за «Сандерленд». Видео

21:43
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Бывший нападающий «Спартака» Эйден Макгиди помог «Сандерленду» обыграть «Рочдейл» (2:1) в матче 4-го тура лиги 1, третьей по значимости в Англии. 33-ирландский футболист забил гол и отдал результативную передачу в этой встрече.

Ранее стало известно, что Макгиди продлил контракт с «Сандерлендом» до 2021 года.

Макгиди играет за «Сандерленд» с 2017 года, за это время он провел в составе клуба 77 матчей и забил 21 мяч. По итогам минувшего сезона клуб не смог пробиться в Чемпионшип, проиграв в плей-офф «Чарльтону».

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