Линекер: «В интервью Роналду закопал практически всех в «МЮ». Не думаю, что он задержится в клубе»

Экс-игрок сборной Англии Гари Линекер оценил интервью форварда «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду.

Ранее 37-летний футболист дал большое интервью журналисту Пирсу Моргану для The Sun, в котором раскритиковал руководство клуба, а также заявил, что не уважает главного тренера «Юнайтед» Эрика тен Хага.

«Не думаю, что он задержится в «Юнайтед». В интервью с Пирсом Морганом он закопал практически всех в клубе: игроков, персонал, тренеров, руководство. Невероятно!» — написал Линекер в Twitter.

16 ноября с домашнего стадиона «Манчестер Юнайтед» — «Олд Траффорд» был снят плакат с изображением Роналду.

Действующий контракт нападающего с «МЮ» рассчитан до конца сезона.