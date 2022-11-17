Футбол
Англия
Новости
Видео Премьер-лига Чемпионшип Кубок Англии Кубок лиги
Суперкубок
Главная
Футбол
Англия

Сегодня, 02:40

Ширер составил символическую сборную первой половины сезона в АПЛ

Евгений Козинов
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен

Бывший игрок «Ньюкасла», а ныне телеведущий Алан Ширер составил символическую сборную сезона-2022/23 в чемпионате Англии.

В число 11 лучших игроков первых 15 туров он включил пять футболистов «Ньюкасла». Полностью состав выглядит следующим образом: Ник Поуп («Ньюкасл»), Киран Триппьер («Ньюкасл»), Вильям Салиба («Арсенал»), Фабиан Шер («Ньюкасл»), Жоау Канселу («Манчестер Сити»), Бруну Гимарайнш («Ньюкасл»), Гранит Джака («Арсенал»), Мигель Альмирон («Ньюкасл»), Кевин де Брейне («Манчестер Сити»), Джеймс Мэддисон («Лестер»), Эрлин Холанн («Манчестер Сити»).

Лучшим главным тренером сезона на данный момент по мнению Ширера является Микель Артета, работающий с «Арсеналом».

Алан Ширер
Футбол
ФК Арсенал (Лондон)
ФК Манчестер Сити
ФК Ньюкасл Юнайтед
Микель Артета
1
0
Читайте также
Российский оператор поразил Байдена и Макрона физической формой на саммите G20
Ушел из жизни автор уникального рекорда. Форвард сборной СССР забил 8 голов в одном матче
Профессор из США предрек РФ роль одной из стран-основательниц нового миропорядка
МВД задержало замглавы Херсонской области по делу об экономическом преступлении
Президент Украины Зеленский отказался от эвакуации населения для мотивации военных
СБУ объявила в розыск главу Чечни Рамзана Кадырова
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Криштиану Роналду: «Правда в том, что многие не любят чужого успеха»

Линекер: «В интервью Роналду закопал практически всех в «МЮ». Не думаю, что он задержится в клубе»
Реклама
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Арсенал 14 12 1 1 33-11 37
2
 Ман. Сити 14 10 2 2 40-14 32
3
 Ньюкасл 15 8 6 1 29-11 30
4
 Тоттенхэм 15 9 2 4 31-21 29
5
 МЮ 14 8 2 4 20-20 26
6
 Ливерпуль 14 6 4 4 28-17 22
7
 Брайтон 14 6 3 5 23-19 21
8
 Челси 14 6 3 5 17-17 21
9
 Фулхэм 15 5 4 6 24-26 19
10
 Кр. Пэлас 14 5 4 5 15-18 19
11
 Брентфорд 15 4 7 4 23-25 19
12
 Астон Вилла 15 5 3 7 16-22 18
13
 Лестер 15 5 2 8 25-25 17
14
 Борнмут 15 4 4 7 18-32 16
15
 Лидс 14 4 3 7 22-26 15
16
 Эвертон 15 3 5 7 11-17 14
17
 Вест Хэм 15 4 2 9 12-17 14
18
 Нот. Форест 15 3 4 8 11-30 13
19
 Саутгемптон 15 3 3 9 13-27 12
20
 Вулверхэмптон 15 2 4 9 8-24 10
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
26.12 15:30
Брентфорд – Тоттенхэм
 - : -
26.12 18:00
Кр. Пэлас – Фулхэм
 - : -
26.12 18:00
Эвертон – Вулверхэмптон
 - : -
26.12 18:00
Лестер – Ньюкасл
 - : -
26.12 18:00
Саутгемптон – Брайтон
 - : -
26.12 20:30
Астон Вилла – Ливерпуль
 - : -
26.12 23:00
Арсенал – Вест Хэм
 - : -
27.12 20:30
Челси – Борнмут
 - : -
27.12 23:00
МЮ – Нот. Форест
 - : -
28.12 23:00
Лидс – Ман. Сити
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Эрлин Бреут Холанн

Эрлин Бреут Холанн

Манчестер Сити

 18
Харри Кейн

Харри Кейн

Тоттенхэм Хотспур

 12
Айван Тони

Айван Тони

Брентфорд

 10
П
Кевин Де Брейне

Кевин Де Брейне

Манчестер Сити

 9
Букайо Сака

Букайо Сака

Арсенал

 6
Деян Кулушевски

Деян Кулушевски

Тоттенхэм Хотспур

 5
И К Ж
Нелсон Семеду

Нелсон Семеду

Вулверхэмптон Уондерерс

 13 1 3
Жоау Канселу

Жоау Канселу

Манчестер Сити

 14 1 3
Натан Коллинз

Натан Коллинз

Вулверхэмптон Уондерерс

 12 1 2
Вся статистика
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры
Новости
RSS RSS
Все новости