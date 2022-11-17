Ширер составил символическую сборную первой половины сезона в АПЛ

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Бывший игрок «Ньюкасла», а ныне телеведущий Алан Ширер составил символическую сборную сезона-2022/23 в чемпионате Англии.

В число 11 лучших игроков первых 15 туров он включил пять футболистов «Ньюкасла». Полностью состав выглядит следующим образом: Ник Поуп («Ньюкасл»), Киран Триппьер («Ньюкасл»), Вильям Салиба («Арсенал»), Фабиан Шер («Ньюкасл»), Жоау Канселу («Манчестер Сити»), Бруну Гимарайнш («Ньюкасл»), Гранит Джака («Арсенал»), Мигель Альмирон («Ньюкасл»), Кевин де Брейне («Манчестер Сити»), Джеймс Мэддисон («Лестер»), Эрлин Холанн («Манчестер Сити»).

Лучшим главным тренером сезона на данный момент по мнению Ширера является Микель Артета, работающий с «Арсеналом».