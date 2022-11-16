Плакат с изображением Криштиану Роналду сняли с фасада «Олд Траффорд»

С домашнего стадиона «Манчестер Юнайтед» — «Олд Траффорд» — был снят плакат с изображением нападающего клуба Криштиану Роналду, сообщает Daily Mail.

С начала ноября на стадионе была размещена общая фотография известных футболистов, выступавших под 7-м номером: Эрика Кантона, Дэвида Бекхэма, Брайана Робсона и других спортсменов.

Ранее 37-летний португалец дал резонансное интервью, в котором раскритиковал руководство манчестерского клуба, а также заявил, что не уважает главного тренера «Юнайтед» Эрика тен Хага.

Действующий контракт Криштиану Роналду с «Манчестер Юнайтед» рассчитан до конца сезона.