«Ювентус» и «Интер» заинтересованы в покупке Канте

Хавбек «Челси» Нголо Канте летом 2023 года может стать игроком итальянского топ-клуба, сообщает Repubblica.

По данным источника, в футболисте заинтересованы «Интер» и «Ювентус». Соглашение игрока с «Челси» истекает в конце сезона. Новое соглашение игрок не хочет заключать. Его трансферная стоимость — 30 миллионов евро.

Канте на данный момент залечивает свою травму, которую получил на старте сезона в августе.