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11 октября, 23:28

Экс-игрок «МЮ»: «Футболистам противно то, как тен Хаг обращался с Роналду и Санчо»

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Эрик тен Хаг.
Фото Reuters

Бывший нападающий «Манчестер Юнайтед» Алан Бразил высказался о главном тренере манкунианцев Эрике тен Хаге.

«Это то, что я слышал ... от игрока «Манчестер Юнайтед», который рассказал это кое-кому, кого я очень хорошо знаю. Он сказал, что у игроков нет менеджера. У них его вообще нет.

Судя по всему, им противно то, как он обращался с Роналду, и они говорят, что Санчо — отличный парень, который работает не покладая рук», — приводит слова Бразила TalkSport.

14 сентября «Манчестер Юнайтед» объявил об отстранении Санчо от тренировок с основной командой после конфликта с тен Хагом. Сообщалось, что тренер готов вернуть футболиста в основу только в том случае, если Санчо извинится перед ним и командой.

В конце прошлого года клуб расторг контракт с Криштиану Роналду, после того, как португалец дал интервью, в котором раскритиковал тег Хага.

 

Джейдон Санчо
Криштиану Роналду
Футбол
ФК Манчестер Юнайтед
Эрик тен Хаг
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Тоттенхэм 8 6 2 0 18-8 20
2
 Арсенал 8 6 2 0 16-6 20
3
 Ман. Сити 8 6 0 2 17-6 18
4
 Ливерпуль 8 5 2 1 18-9 17
5
 Астон Вилла 8 5 1 2 19-12 16
6
 Брайтон 8 5 1 2 21-16 16
7
 Вест Хэм 8 4 2 2 15-12 14
8
 Ньюкасл 8 4 1 3 20-9 13
9
 Кр. Пэлас 8 3 3 2 7-7 12
10
 МЮ 8 4 0 4 9-12 12
11
 Челси 8 3 2 3 11-7 11
12
 Фулхэм 8 3 2 3 8-13 11
13
 Нот. Форест 8 2 3 3 8-10 9
14
 Вулверхэмптон 8 2 2 4 9-14 8
15
 Брентфорд 8 1 4 3 11-12 7
16
 Эвертон 8 2 1 5 9-12 7
17
 Лутон Таун 8 1 1 6 6-15 4
18
 Бернли 8 1 1 6 7-20 4
19
 Борнмут 8 0 3 5 5-18 3
20
 Шеффилд Юн. 8 0 1 7 6-22 1
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Ливерпуль – Эвертон
 - : -
21.10 17:00
Борнмут – Вулверхэмптон
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Брентфорд – Бернли
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Ман. Сити – Брайтон
 - : -
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Ньюкасл – Кр. Пэлас
 - : -
21.10 17:00
Нот. Форест – Лутон Таун
 - : -
21.10 19:30
Челси – Арсенал
 - : -
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Шеффилд Юн. – МЮ
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Эрлин Бреут Холанн

Эрлин Бреут Холанн

Манчестер Сити

 8
Александр Исак

Александр Исак

Ньюкасл Юнайтед

 6
Сон Хын Мин

Сон Хын Мин

Тоттенхэм Хотспур

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П
Джеймс Мэддисон

Джеймс Мэддисон

Тоттенхэм Хотспур

 5
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Педру Нету

Вулверхэмптон

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Киран Триппьер

Киран Триппьер

Ньюкасл Юнайтед

 5
И К Ж
Алексис Макаллистер

Алексис Макаллистер

Ливерпуль

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Родри

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Манчестер Сити

 6 1 2
Кертис Джонс

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Ливерпуль

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