Каррагер — о завершении карьеры Азара: «Он один из лучших игроков АПЛ всех времен»

Бывший защитник «Ливерпуля» Джейми Каррагер высказался о завершении карьеры экс-полузащитника сборной Бельгии Эдена Азара.

«Азар четыре года был лучшим игроком АПЛ . Выигрывал награду лучшего молодого игрока и лучшего игрока. Он выиграл все трофеи в «Челси», кроме Лиги чемпионов.

На мой взгляд, он был лучшим игроком на чемпионате мира 2018 года, когда Бельгия заняла третье место.

Без сомнения, он один из лучших игроков АПЛ всех времен и он часто будет попадать в символические сборные всех времен.

В прошлом одного этого было бы достаточно, чтобы его безоговорочно хвалили, но в наши дни люди все еще недовольны им, поскольку он не выиграл чемпионат мира и не был лидером в Мадриде», — написал Каррагер в соцсетях.

Эден Азар объявил о завершении карьеры 10 октября. Его последним клубом стал «Реал», который 32-летний бельгиец покинул этим летом. До этого Азар выступал за «Челси» и «Лилль».