Тилеманс спустя 3 месяца хочет покинуть «Астон Виллу»

Полузащитник «Астон Виллы» Юри Тилеманс добивается ухода из английского клуба, так как испортил отношения с главным тренером Унаи Эмери, сообщает Goal.com.

26-летний бельгиец присоединился к «Астон Вилле» 1 июля на правах свободного агента после того, как у него закончился контракт с «Лестером».

В этом сезоне Тилеманс сыграл в 13 матчах во всех турнирах и не отметился результативными действиями. Действующий контракт игрока рассчитан до 2027 года.