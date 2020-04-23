Экс-игрок «Ливерпуля» и «Лидса» Маттео вылечился от рака

Бывший футболист Доминик Маттео, выступавший на позиции защитника за «Лидс» и «Ливерпуль», заявил, что ему удалось вылечиться от рака мозга.

— Вчера мне позвонили, — написал футболист в Instagram. — Я молился о таком звонке. Снимок моего мозга показал, что все чисто. После шести месяцев страха, болезненной реабилитации, операции и лечения я здоров! Нереальные ощущения. Госпиталь LGI и St James в Лидсе спас мою жизнь. Они были просто невероятны. Моя благодарность всегда будет недостаточной.

45-летний шотландец перенес операцию по удалению опухоли из мозга в ноябре 2019 года. Он выступал за «Ливерпуль», «Лидс», «Блэкберн» и «Сток Сити». Провел шесть матчей за сборную Шотландии.