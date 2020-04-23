Экс-игрок «Ливерпуля» и «Лидса» Маттео вылечился от рака
Бывший футболист Доминик Маттео, выступавший на позиции защитника за «Лидс» и «Ливерпуль», заявил, что ему удалось вылечиться от рака мозга.
— Вчера мне позвонили, — написал футболист в Instagram. — Я молился о таком звонке. Снимок моего мозга показал, что все чисто. После шести месяцев страха, болезненной реабилитации, операции и лечения я здоров! Нереальные ощущения. Госпиталь LGI и St James в Лидсе спас мою жизнь. Они были просто невероятны. Моя благодарность всегда будет недостаточной.
Yesterday I got THE phone call, the one I've been praying for... my brain scan is clear. After 6 months of fear pain rehab surgery and treatment. I'm healthy! It feels unreal! The LGI and St James hospital in Leeds saved my life. They were simply incredible. Thankyou will never be enough!
45-летний шотландец перенес операцию по удалению опухоли из мозга в ноябре 2019 года. Он выступал за «Ливерпуль», «Лидс», «Блэкберн» и «Сток Сити». Провел шесть матчей за сборную Шотландии.