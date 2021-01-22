Экс-игрок «Ливерпуля» Айб рассказал, что страдает от депрессии

Хавбек «Дерби Каунти» Джордон Айб рассказал, что страдает от депрессии. Ранее хавбек защищал цвета «Ливерпуля», «Бирмингем Сити» и «Борнмута».

«Я хочу извиниться перед моими фанатами по всему миру, — написал в Instagram Айб. — Я оказался в темном месте, потому что страдаю от депрессии. Это не попытка напомнить о себе в СМИ. Мне сейчас очень трудно.

Я ценю вашу любовь и сообщения. Сейчас в целом наступили тяжелые времена для всех из-за пандемии. Я получаю полную поддержку от семьи и «Дерби Каунти».

Я изменюсь и исправлюсь ситуацию, этому я посвящу себя на 100 процентов. Не только для семьи, близких друзей и моей дочери, но и для меня самого".

В 2019 году Айб врезался на автомобиле в витрину магазина и скрылся с места преступления. В нынешнем сезоне он провел только три минуты на поле.