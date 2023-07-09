Экс-голкипер «Челси» Кабальеро вошел в тренерский штаб «Лестера»

Бывший голкипер «Челси» и «Манчестер Сити» Вилли Кабальеро стал ассистентом главного тренера «Лестера», сообщает пресс-служба английского клуба.

41-летний аргентинец официально не объявлял о завершении карьеры игрока. Его последним клубом был «Саутгемптон», который он покинул в декабре 2021 года. Ранее Кабальеро играл за «Челси», «Манчестер Юнайтед», «Малагу», «Эльче» и «Боку Хуниорс».

В июне «Лестер» объявил о назначении экс-ассистента Хосепа Гвардиола Энцо Марески новым главным тренером команды. «Лисы» вылетели из АПЛ по итогам сезона-2022/23.