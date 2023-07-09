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Сегодня, 13:57

Фабиньо считает, что «Ливерпуль» нуждается в шести полузащитниках

Ана Горшкова
Корреспондент
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Полузащитник «Ливерпуля» Фабиньо заявил, что клуб нуждается в новых полузащитниках.

«На данный момент Макаллистер и Собослаи уже прибыли. Я их еще не видел, у них еще несколько дней отпуска. Мы поможем им в адаптации и надеемся, что они будут готовы как можно быстрее. Мы потеряли, я думаю, трех игроков полузащиты, которые были очень важны для нас в последние пять-шесть лет. Хорошо, что мы привезли несколько хороших игроков на эту позицию, потому что они нам понадобятся. Но при такой интенсивности, с которой мы играем, нам всегда нужны шесть игроков на этой позиции». — приводит слова Фабиньо Sky Sports.

«Ливерпуль» объявил о покупке Макаллистера 8 июня. Клуб заплатил за 24-летнего аргентинца 42 миллиона евро и подписал с ним контракт до конца июня 2028 года с опцией продления еще на один год.

22-летний Собослаи подписал контракт до 2028 года. Мерсисайдцы активировали пункт об отступных в договоре игрока с немецким клубом, который составил 70 миллионов евро.

Доминик Собослаи
Фабио Энрике Таварес (Фабиньо)
ФК Ливерпуль
Алексис Макаллистер
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