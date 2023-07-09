Фабиньо считает, что «Ливерпуль» нуждается в шести полузащитниках
Полузащитник «Ливерпуля» Фабиньо заявил, что клуб нуждается в новых полузащитниках.
«На данный момент Макаллистер и Собослаи уже прибыли. Я их еще не видел, у них еще несколько дней отпуска. Мы поможем им в адаптации и надеемся, что они будут готовы как можно быстрее. Мы потеряли, я думаю, трех игроков полузащиты, которые были очень важны для нас в последние пять-шесть лет. Хорошо, что мы привезли несколько хороших игроков на эту позицию, потому что они нам понадобятся. Но при такой интенсивности, с которой мы играем, нам всегда нужны шесть игроков на этой позиции». — приводит слова Фабиньо Sky Sports.
«Ливерпуль» объявил о покупке Макаллистера 8 июня. Клуб заплатил за 24-летнего аргентинца 42 миллиона евро и подписал с ним контракт до конца июня 2028 года с опцией продления еще на один год.
22-летний Собослаи подписал контракт до 2028 года. Мерсисайдцы активировали пункт об отступных в договоре игрока с немецким клубом, который составил 70 миллионов евро.
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|Ман. Сити
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2
|Арсенал
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3
|МЮ
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4
|Ньюкасл
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5
|Ливерпуль
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6
|Брайтон
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7
|Астон Вилла
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8
|Тоттенхэм
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9
|Брентфорд
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10
|Фулхэм
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11
|Кр. Пэлас
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12
|Челси
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13
|Вулверхэмптон
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14
|Вест Хэм
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15
|Борнмут
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16
|Нот. Форест
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17
|Эвертон
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18
|Бернли
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19
|Шеффилд Юн.
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20
|Лутон Таун
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|11.08
|22:00
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Бернли – Ман. Сити
|- : -
|12.08
|14:30
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Арсенал – Нот. Форест
|- : -
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|17:00
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Борнмут – Вест Хэм
|- : -
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|17:00
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Брайтон – Лутон Таун
|- : -
|12.08
|17:00
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Эвертон – Фулхэм
|- : -
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|17:00
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Шеффилд Юн. – Кр. Пэлас
|- : -
|12.08
|19:30
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Ньюкасл – Астон Вилла
|- : -
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|16:00
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Брентфорд – Тоттенхэм
|- : -
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|18:30
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Челси – Ливерпуль
|- : -
|14.08
|22:00
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МЮ – Вулверхэмптон
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