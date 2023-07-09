Почеттино — о Деле Алли: «Я хочу помочь ему и узнать, что происходит»
Главный тренер «Челси» Маурисио Почеттино поделился мнением о полузащитнике «Эвертона» Деле Алли.
«Я надеюсь, что у меня будет немного времени, чтобы позвонить и встретиться, потому что он отличный парень, и я хочу немного поговорить с ним. Я хочу помочь ему и узнать, что происходит», — приводит слова Почеттино Sky Sports.
Алли был одним из молодых талантов Англии в «Тоттенхэме» Почеттино, забив 22 гола в сезоне-2016/17. Сейчас 27-летний спортсмен переживает спад. С лета 2021 года он провел всего 23 матча в АПЛ и забил один гол.
Ранее сообщалось, что полузащитник вернулся к тренировкам с «Эвертоном». Он намерен бороться за место в составе «ирисок».
Минувший сезон Алли провел в аренде в «Бешикташе». На его счету 15 матчей за турецкий клуб, в которых он забил три гола.
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|И
|В
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|+/-
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1
|Ман. Сити
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2
|Арсенал
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|0
|0
|0-0
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3
|МЮ
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|0-0
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4
|Ньюкасл
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|0
|0
|0-0
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5
|Ливерпуль
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|0
|0
|0-0
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6
|Брайтон
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|0
|0
|0-0
|0
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7
|Астон Вилла
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|0
|0
|0-0
|0
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8
|Тоттенхэм
|0
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|0
|0
|0-0
|0
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9
|Брентфорд
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|0
|0
|0-0
|0
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10
|Фулхэм
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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11
|Кр. Пэлас
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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12
|Челси
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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13
|Вулверхэмптон
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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14
|Вест Хэм
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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15
|Борнмут
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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16
|Нот. Форест
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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17
|Эвертон
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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18
|Бернли
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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19
|Шеффилд Юн.
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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20
|Лутон Таун
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|11.08
|22:00
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Бернли – Ман. Сити
|- : -
|12.08
|14:30
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Арсенал – Нот. Форест
|- : -
|12.08
|17:00
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Борнмут – Вест Хэм
|- : -
|12.08
|17:00
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Брайтон – Лутон Таун
|- : -
|12.08
|17:00
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Эвертон – Фулхэм
|- : -
|12.08
|17:00
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Шеффилд Юн. – Кр. Пэлас
|- : -
|12.08
|19:30
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Ньюкасл – Астон Вилла
|- : -
|13.08
|16:00
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Брентфорд – Тоттенхэм
|- : -
|13.08
|18:30
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Челси – Ливерпуль
|- : -
|14.08
|22:00
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МЮ – Вулверхэмптон
|- : -