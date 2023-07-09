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Сегодня, 14:33

Почеттино — о Деле Алли: «Я хочу помочь ему и узнать, что происходит»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Главный тренер «Челси» Маурисио Почеттино поделился мнением о полузащитнике «Эвертона» Деле Алли.

«Я надеюсь, что у меня будет немного времени, чтобы позвонить и встретиться, потому что он отличный парень, и я хочу немного поговорить с ним. Я хочу помочь ему и узнать, что происходит», — приводит слова Почеттино Sky Sports.

Алли был одним из молодых талантов Англии в «Тоттенхэме» Почеттино, забив 22 гола в сезоне-2016/17. Сейчас 27-летний спортсмен переживает спад. С лета 2021 года он провел всего 23 матча в АПЛ и забил один гол.

Ранее сообщалось, что полузащитник вернулся к тренировкам с «Эвертоном». Он намерен бороться за место в составе «ирисок».

Минувший сезон Алли провел в аренде в «Бешикташе». На его счету 15 матчей за турецкий клуб, в которых он забил три гола.

Деле Алли
Маурисио Почеттино
ФК Челси
ФК Эвертон
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