Эшли Коул: «Из-за Роналду мне снились кошмары. Он обладал всем на поле»

Бывший защитник «Арсенала» и «Челси» Эшли Коул рассказал об игре против Криштиану Роналду в АПЛ.

Экс-игрок сборной Англии заявил, что несмотря на серьезные битвы с португальцем, очень уважает его.

«Он обладал всем [на поле] — дриблингом, мог совершать забеги, прыгать и бить головой, смещаться в центр и играть на фланге. Я вам говорю, из-за него мне снились кошмары. Мы пытались подстроиться друг под друга и время от времени брали друг над другом верх.

Он пришел в АПЛ неизвестным, но понял, что нужно делать, чтобы быть в топе. Роналду хотел стать лучшим в мире и стал машиной», — приводит слова Коула Goal.com.

25 марта стало известно о введении Эшли Коула в Зал славы АПЛ.