Экс-защитник «Челси» и «Арсенала» Коул введен в Зал славы АПЛ
Бывший защитник «Челси» Эшли Коул введен в зал славы АПЛ, сообщает пресс-служба лиги.
«Для меня большая честь войти в Зал славы АПЛ. Приятно достичьтакого по итогам своей карьеры», — приводит слова Коула пресс-служба АПЛ.
В АПЛ защитник сыграл 384 матчей, в которых забил 15 мячей и отдал 39 голевых передач. Футболист трижды становился чемпионом Англии (2001/02, 2003/04, 2009/10). Он выступал за «Арсенал» и «Челси». Сейчас 43-летний Коул является ассистентом тренера в сборной Англии U21.
Источник: Сайт АПЛ
Положение команд
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Хоккей
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Арсенал
|28
|20
|4
|4
|70-24
|64
|
2
|Ливерпуль
|28
|19
|7
|2
|65-26
|64
|
3
|Ман. Сити
|28
|19
|6
|3
|63-28
|63
|
4
|Астон Вилла
|29
|17
|5
|7
|60-42
|56
|
5
|Тоттенхэм
|28
|16
|5
|7
|59-42
|53
|
6
|МЮ
|28
|15
|2
|11
|39-39
|47
|
7
|Вест Хэм
|29
|12
|8
|9
|46-50
|44
|
8
|Брайтон
|28
|11
|9
|8
|50-44
|42
|
9
|Вулверхэмптон
|28
|12
|5
|11
|42-44
|41
|
10
|Ньюкасл
|28
|12
|4
|12
|59-48
|40
|
11
|Челси
|27
|11
|6
|10
|47-45
|39
|
12
|Фулхэм
|29
|11
|5
|13
|43-44
|38
|
13
|Борнмут
|28
|9
|8
|11
|41-52
|35
|
14
|Кр. Пэлас
|28
|7
|8
|13
|33-48
|29
|
15
|Брентфорд
|29
|7
|5
|17
|41-54
|26
|
16
|Эвертон
|28
|8
|7
|13
|29-39
|25
|
17
|Лутон Таун
|29
|5
|7
|17
|42-60
|22
|
18
|Нот. Форест
|29
|6
|7
|16
|35-51
|21
|
19
|Бернли
|29
|4
|5
|20
|29-63
|17
|
20
|Шеффилд Юн.
|28
|3
|5
|20
|24-74
|14
Результаты / календарь
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33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
|30.03
|15:30
|
Ньюкасл – Вест Хэм
|- : -
|30.03
|18:00
|
Борнмут – Эвертон
|- : -
|30.03
|18:00
|
Челси – Бернли
|- : -
|30.03
|18:00
|
Нот. Форест – Кр. Пэлас
|- : -
|30.03
|18:00
|
Шеффилд Юн. – Фулхэм
|- : -
|30.03
|18:00
|
Тоттенхэм – Лутон Таун
|- : -
|30.03
|20:30
|
Астон Вилла – Вулверхэмптон
|- : -
|30.03
|23:00
|
Брентфорд – МЮ
|- : -
|31.03
|16:00
|
Ливерпуль – Брайтон
|- : -
|31.03
|18:30
|
Ман. Сити – Арсенал
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Эрлин Бреут Холанн
Манчестер Сити
|18
|
|
Олли Уоткинс
Астон Вилла
|16
|
|
Мохамед Салах
Ливерпуль
|15
|П
|
|
Киран Триппьер
Ньюкасл Юнайтед
|10
|
|
Паскаль Гросс
Брайтон
|10
|
|
Олли Уоткинс
Астон Вилла
|10
|И
|К
|Ж
|
|
Ив Биссума
Тоттенхэм Хотспур
|20
|1
|6
|
|
Родри
Манчестер Сити
|25
|1
|8
|
|
Бубакар Камара
Астон Вилла
|20
|1
|7
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