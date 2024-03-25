Экс-защитник «Челси» и «Арсенала» Коул введен в Зал славы АПЛ

Бывший защитник «Челси» Эшли Коул введен в зал славы АПЛ, сообщает пресс-служба лиги.

«Для меня большая честь войти в Зал славы АПЛ. Приятно достичьтакого по итогам своей карьеры», — приводит слова Коула пресс-служба АПЛ.

В АПЛ защитник сыграл 384 матчей, в которых забил 15 мячей и отдал 39 голевых передач. Футболист трижды становился чемпионом Англии (2001/02, 2003/04, 2009/10). Он выступал за «Арсенал» и «Челси». Сейчас 43-летний Коул является ассистентом тренера в сборной Англии U21.