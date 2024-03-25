Стали известны 15 претендентов на попадание в Зал славы АПЛ
АПЛ определила 15 претендентов на попадание в Зал славы чемпионата Англии.
Среди прочих в список вошел бывший защитник «Спартака» Неманья Видич, который выступал за «Манчестер Юнайтед» в течение восьми лет, перейдя из состава красно-белых в 2006 году.
Полный список претендентов на включение в Зал славы АПЛ: Сол Кэмпбелл, Майкл Кэррик, Энди Коул, Джермейн Дефо, Сеск Фабрегас, Лес Фердинанд, Робби Фаулер, Эден Азар, Гари Невилл, Майкл Оуэн, Давид Сильва, Джон Терри, Яя Туре, Эдвин ван дер Сар, Неманья Видич.
25 марта стало известно о введении в Зал славы АПЛ экс-защитника «Челси» и «Арсенала» Эшли Коула.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Арсенал
|28
|20
|4
|4
|70-24
|64
|
2
|Ливерпуль
|28
|19
|7
|2
|65-26
|64
|
3
|Ман. Сити
|28
|19
|6
|3
|63-28
|63
|
4
|Астон Вилла
|29
|17
|5
|7
|60-42
|56
|
5
|Тоттенхэм
|28
|16
|5
|7
|59-42
|53
|
6
|МЮ
|28
|15
|2
|11
|39-39
|47
|
7
|Вест Хэм
|29
|12
|8
|9
|46-50
|44
|
8
|Брайтон
|28
|11
|9
|8
|50-44
|42
|
9
|Вулверхэмптон
|28
|12
|5
|11
|42-44
|41
|
10
|Ньюкасл
|28
|12
|4
|12
|59-48
|40
|
11
|Челси
|27
|11
|6
|10
|47-45
|39
|
12
|Фулхэм
|29
|11
|5
|13
|43-44
|38
|
13
|Борнмут
|28
|9
|8
|11
|41-52
|35
|
14
|Кр. Пэлас
|28
|7
|8
|13
|33-48
|29
|
15
|Брентфорд
|29
|7
|5
|17
|41-54
|26
|
16
|Эвертон
|28
|8
|7
|13
|29-39
|25
|
17
|Лутон Таун
|29
|5
|7
|17
|42-60
|22
|
18
|Нот. Форест
|29
|6
|7
|16
|35-51
|21
|
19
|Бернли
|29
|4
|5
|20
|29-63
|17
|
20
|Шеффилд Юн.
|28
|3
|5
|20
|24-74
|14
|30.03
|15:30
|
Ньюкасл – Вест Хэм
|- : -
|30.03
|18:00
|
Борнмут – Эвертон
|- : -
|30.03
|18:00
|
Челси – Бернли
|- : -
|30.03
|18:00
|
Нот. Форест – Кр. Пэлас
|- : -
|30.03
|18:00
|
Шеффилд Юн. – Фулхэм
|- : -
|30.03
|18:00
|
Тоттенхэм – Лутон Таун
|- : -
|30.03
|20:30
|
Астон Вилла – Вулверхэмптон
|- : -
|30.03
|23:00
|
Брентфорд – МЮ
|- : -
|31.03
|16:00
|
Ливерпуль – Брайтон
|- : -
|31.03
|18:30
|
Ман. Сити – Арсенал
|- : -
|Г
|
|
Эрлин Бреут Холанн
Манчестер Сити
|18
|
|
Олли Уоткинс
Астон Вилла
|16
|
|
Мохамед Салах
Ливерпуль
|15
|П
|
|
Киран Триппьер
Ньюкасл Юнайтед
|10
|
|
Паскаль Гросс
Брайтон
|10
|
|
Олли Уоткинс
Астон Вилла
|10
|И
|К
|Ж
|
|
Ив Биссума
Тоттенхэм Хотспур
|20
|1
|6
|
|
Родри
Манчестер Сити
|25
|1
|8
|
|
Бубакар Камара
Астон Вилла
|20
|1
|7