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25 марта, 16:12

Стали известны 15 претендентов на попадание в Зал славы АПЛ

Экс-защитник «Спартака» Видич претендует на включение в Зал славы АПЛ
Руслан Минаев
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Неманья Видич.
Фото Федор Успенский, «СЭ»

АПЛ определила 15 претендентов на попадание в Зал славы чемпионата Англии.

Среди прочих в список вошел бывший защитник «Спартака» Неманья Видич, который выступал за «Манчестер Юнайтед» в течение восьми лет, перейдя из состава красно-белых в 2006 году.

Полный список претендентов на включение в Зал славы АПЛ: Сол Кэмпбелл, Майкл Кэррик, Энди Коул, Джермейн Дефо, Сеск Фабрегас, Лес Фердинанд, Робби Фаулер, Эден Азар, Гари Невилл, Майкл Оуэн, Давид Сильва, Джон Терри, Яя Туре, Эдвин ван дер Сар, Неманья Видич.

25 марта стало известно о введении в Зал славы АПЛ экс-защитника «Челси» и «Арсенала» Эшли Коула.

Гари Невилл
Давид Сильва
Джермейн Дефо
Джон Терри
Майкл Кэррик
Майкл Оуэн
Неманья Видич
Робби Фаулер
Сеск Фабрегас
Сол Кэмпбелл
Эдвин ван дер Сар
Эден Азар
Энди Коул
Яя Туре
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Арсенал 28 20 4 4 70-24 64
2
 Ливерпуль 28 19 7 2 65-26 64
3
 Ман. Сити 28 19 6 3 63-28 63
4
 Астон Вилла 29 17 5 7 60-42 56
5
 Тоттенхэм 28 16 5 7 59-42 53
6
 МЮ 28 15 2 11 39-39 47
7
 Вест Хэм 29 12 8 9 46-50 44
8
 Брайтон 28 11 9 8 50-44 42
9
 Вулверхэмптон 28 12 5 11 42-44 41
10
 Ньюкасл 28 12 4 12 59-48 40
11
 Челси 27 11 6 10 47-45 39
12
 Фулхэм 29 11 5 13 43-44 38
13
 Борнмут 28 9 8 11 41-52 35
14
 Кр. Пэлас 28 7 8 13 33-48 29
15
 Брентфорд 29 7 5 17 41-54 26
16
 Эвертон 28 8 7 13 29-39 25
17
 Лутон Таун 29 5 7 17 42-60 22
18
 Нот. Форест 29 6 7 16 35-51 21
19
 Бернли 29 4 5 20 29-63 17
20
 Шеффилд Юн. 28 3 5 20 24-74 14
Результаты / календарь
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22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
30.03 15:30
Ньюкасл – Вест Хэм
 - : -
30.03 18:00
Борнмут – Эвертон
 - : -
30.03 18:00
Челси – Бернли
 - : -
30.03 18:00
Нот. Форест – Кр. Пэлас
 - : -
30.03 18:00
Шеффилд Юн. – Фулхэм
 - : -
30.03 18:00
Тоттенхэм – Лутон Таун
 - : -
30.03 20:30
Астон Вилла – Вулверхэмптон
 - : -
30.03 23:00
Брентфорд – МЮ
 - : -
31.03 16:00
Ливерпуль – Брайтон
 - : -
31.03 18:30
Ман. Сити – Арсенал
 - : -
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Ассистенты
ЖК
Г
Эрлин Бреут Холанн

Эрлин Бреут Холанн

Манчестер Сити

 18
Олли Уоткинс

Олли Уоткинс

Астон Вилла

 16
Мохамед Салах

Мохамед Салах

Ливерпуль

 15
П
Киран Триппьер

Киран Триппьер

Ньюкасл Юнайтед

 10
Паскаль Гросс

Паскаль Гросс

Брайтон

 10
Олли Уоткинс

Олли Уоткинс

Астон Вилла

 10
И К Ж
Ив Биссума

Ив Биссума

Тоттенхэм Хотспур

 20 1 6
Родри

Родри

Манчестер Сити

 25 1 8
Бубакар Камара

Бубакар Камара

Астон Вилла

 20 1 7
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