Стали известны 15 претендентов на попадание в Зал славы АПЛ

Экс-защитник «Спартака» Видич претендует на включение в Зал славы АПЛ

АПЛ определила 15 претендентов на попадание в Зал славы чемпионата Англии.

Среди прочих в список вошел бывший защитник «Спартака» Неманья Видич, который выступал за «Манчестер Юнайтед» в течение восьми лет, перейдя из состава красно-белых в 2006 году.

Полный список претендентов на включение в Зал славы АПЛ: Сол Кэмпбелл, Майкл Кэррик, Энди Коул, Джермейн Дефо, Сеск Фабрегас, Лес Фердинанд, Робби Фаулер, Эден Азар, Гари Невилл, Майкл Оуэн, Давид Сильва, Джон Терри, Яя Туре, Эдвин ван дер Сар, Неманья Видич.

25 марта стало известно о введении в Зал славы АПЛ экс-защитника «Челси» и «Арсенала» Эшли Коула.