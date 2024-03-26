«Ноттингем Форест» подал апелляцию на снятие четырех очков с команды в АПЛ

«Ноттингем Форест» подал апелляцию на решение АПЛ снять с команды 4 очка.

18 марта стало известно, что клуб был наказан за нарушение финансовых правил лиги. «Ноттингем Форест» рассчитывает доказать свою невиновность и добиться снятия санкций.

До наложения штрафа «Ноттингем Форест» занимал 17-е место в турнирной таблице чемпионата Англии-2023/24 с 25 очками в 29 матчах. После санкций клуб опустился на 18-ю строчку с 21 очком.