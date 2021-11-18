Эдуар Менди возмутился публикацией своих фото в новостях об обвинениях Бенжамена Менди в изнасиловании

Вратарь «Челси» Эдуар Менди негативно высказался о публикациях своих фотографий в новостях об обвинениях защитника «Манчестер Сити» Бенжамена Менди в изнасиловании.

«Печально видеть, что в 2021 году как во Франции, так и в Англии у некоторых темнокожих нет ни имени, ни лица. Эти «ошибки» в подборе фотографий кажутся анекдотичными. С другой стороны, в этом есть большой смысл. Но два лица не так сложно различить. В этом может сильно помочь и клубная форма!» — написал Эдуар Менди в сторис Instagram.

Сторис Эдуара Менди. Фото Instagram

Бенжамен Менди обвиняется по шести пунктам в изнасиловании и по одному пункту в сексуальных домогательствах в период с октября 2020-го по август 2021 года. Судебное заседание по данному делу состоится 24 января 2022 года.