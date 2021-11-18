Футбол
Англия
Новости
Премьер-лига Чемпионшип Кубок Англии Кубок лиги Суперкубок
Новости   //    Футбол   //    Англия

Стерлинг учредил свой фонд для помощи детям Англии и Ямайки

03:42
Теги:

Нападающий «Манчестер Сити» и сборной Англии Рахим Стерлинг официально учредил собственный благотворительный фонд. Он намерен помогать детям Англии и Ямайки реализовывать свой потенциал.

Фонд Стерлинга предоставит нуждающимся важные средства, чтобы помочь им и побудить их пользоваться возможностями, которые их окружают. Фонд будет работать в Ямайке, Великобритании и других странах.

Фонд будет придерживаться следующих принципов: образование, занятость, предприимчивость, творчество, личностное развитие, ответственность и социальная мобильность.

В Ark Elvin Academy, где учился Стерлинг, прошло торжественное открытие фонда.

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Евгений Козинов все материалы автора

Чемпионат Англии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Читайте также
10 причин отказаться от алкоголя
Великий Устюг приготовился праздновать день рождения Деда Мороза
0