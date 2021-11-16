Защитника «Манчестер Сити» Менди обвинили еще в двух эпизодах изнасилования
14:48
Защитнику «Манчестер Сити» Бенжамену Менди выдвинули обвинения еще в двух эпизодах изнасилования, сообщает Daily Mail.
Таким образом, общее число эпизодов возросло до шести.
26 августа стало известно, что королевская прокурорская служба предъявила Менди обвинения по четырем эпизодам изнасилования и одному эпизоду посягательства на половую неприкосновенность. Сам защитник категорически отрицает выдвинутые против него обвинения.
«Манчестер Сити» отстранил 27-летнего француза до завершения расследования.
Дополнительная информация:
https://www.dailymail.co.uk/news/article-10207733/Man-City-star-Benjamin-Mendy-27-charged-two-rapes.html
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