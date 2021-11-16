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Защитника «Манчестер Сити» Менди обвинили еще в двух эпизодах изнасилования

14:48
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Защитнику «Манчестер Сити» Бенжамену Менди выдвинули обвинения еще в двух эпизодах изнасилования, сообщает Daily Mail.

Таким образом, общее число эпизодов возросло до шести.

26 августа стало известно, что королевская прокурорская служба предъявила Менди обвинения по четырем эпизодам изнасилования и одному эпизоду посягательства на половую неприкосновенность. Сам защитник категорически отрицает выдвинутые против него обвинения.

«Манчестер Сити» отстранил 27-летнего француза до завершения расследования.

Дополнительная информация:

https://www.dailymail.co.uk/news/article-10207733/Man-City-star-Benjamin-Mendy-27-charged-two-rapes.html

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