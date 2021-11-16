Защитника «Манчестер Сити» Менди обвинили еще в двух эпизодах изнасилования

Защитнику «Манчестер Сити» Бенжамену Менди выдвинули обвинения еще в двух эпизодах изнасилования, сообщает Daily Mail.

Таким образом, общее число эпизодов возросло до шести.

26 августа стало известно, что королевская прокурорская служба предъявила Менди обвинения по четырем эпизодам изнасилования и одному эпизоду посягательства на половую неприкосновенность. Сам защитник категорически отрицает выдвинутые против него обвинения.

«Манчестер Сити» отстранил 27-летнего француза до завершения расследования.