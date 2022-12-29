Эдерсон стал первым игроком, добившимся 150 побед в АПЛ менее чем за 200 матчей

Голкипер «Манчестер Сити» Эдерсон одержал в матче 17-го тура чемпионата Англии против «Лидса» (3:1) 150-ю победу в АПЛ.

Для того, чтобы достигнуть этой отметки, ему потребовалось 197 матчей. Как сообщает пресс-служба лиги, бразилец стал первым игроком, добившимся 150 побед в АПЛ менее чем за 200 матчей.

Ранее рекордсменом по этому показателю был защитник Патрис Эвра, который одержал 150 побед с «Манчестер Юнайтед» за 213 матчей.