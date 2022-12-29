Клопп прокомментировал переход Гакпо из ПСВ в «Ливерпуль»

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп прокомментировал переход из ПСВ нападающего сборной Нидерландов Коди Гакпо. 23-летний голландец подпишет контракт после успешного прохождения медицинского осмотра.

«Для нас действительно отличная новость, что мы смогли это сделать. Нам удалось подписать игрока, о котором мы знали довольно давно и которого, как мы верим, ждет светлое будущее с нами. Ему всего 23 года, но у него уже есть большой опыт. Он был капитаном ПСВ, был игроком года в Нидерландах в прошлом сезоне, и также отлично провел чемпионат мира со своей национальной командой», — цитирует пресс-служба клуба Клоппа.

В этом сезоне Гакпо провел 14 матчей в чемпионате Нидерландов и набрал 21 (9+12) очко по системе «гол+пас».

На ЧМ-2022 форвард сыграл за свою национальную команду пять матчей и забил три мяча.