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Сегодня, 01:42

Клопп прокомментировал переход Гакпо из ПСВ в «Ливерпуль»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Юрген Клопп и Коди Гакпо.
Фото ФК Ливерпуль

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп прокомментировал переход из ПСВ нападающего сборной Нидерландов Коди Гакпо. 23-летний голландец подпишет контракт после успешного прохождения медицинского осмотра.

«Для нас действительно отличная новость, что мы смогли это сделать. Нам удалось подписать игрока, о котором мы знали довольно давно и которого, как мы верим, ждет светлое будущее с нами. Ему всего 23 года, но у него уже есть большой опыт. Он был капитаном ПСВ, был игроком года в Нидерландах в прошлом сезоне, и также отлично провел чемпионат мира со своей национальной командой», — цитирует пресс-служба клуба Клоппа.

В этом сезоне Гакпо провел 14 матчей в чемпионате Нидерландов и набрал 21 (9+12) очко по системе «гол+пас».

На ЧМ-2022 форвард сыграл за свою национальную команду пять матчей и забил три мяча.

ФК Ливерпуль
Коди Гакпо
Юрген Клопп
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 Ньюкасл 16 9 6 1 32-11 33
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 Тоттенхэм 16 9 3 4 33-23 30
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 МЮ 15 9 2 4 23-20 29
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 Ливерпуль 15 7 4 4 31-18 25
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 Брайтон 15 7 3 5 26-20 24
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 Челси 15 7 3 5 19-17 24
9
 Фулхэм 16 6 4 6 27-26 22
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 Брентфорд 16 4 8 4 25-27 20
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 Кр. Пэлас 15 5 4 6 15-21 19
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 Астон Вилла 16 5 3 8 17-25 18
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 Борнмут 16 4 4 8 18-34 16
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 Лидс 15 4 3 8 23-29 15
16
 Эвертон 16 3 5 8 12-19 14
17
 Вест Хэм 16 4 2 10 13-20 14
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 Вулверхэмптон 16 3 4 9 10-25 13
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Брентфорд – Тоттенхэм
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Кр. Пэлас – Фулхэм
 0 : 3
26.12 18:00
Эвертон – Вулверхэмптон
 1 : 2
26.12 18:00
Лестер – Ньюкасл
 0 : 3
26.12 18:00
Саутгемптон – Брайтон
 1 : 3
26.12 20:30
Астон Вилла – Ливерпуль
 1 : 3
26.12 23:00
Арсенал – Вест Хэм
 3 : 1
27.12 20:30
Челси – Борнмут
 2 : 0
27.12 23:00
МЮ – Нот. Форест
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28.12 23:00
Лидс – Ман. Сити
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Гарри Кейн

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Брентфорд

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Тоттенхэм Хотспур

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