Эдди Хау достиг устной договоренности с «Ньюкаслом». Он станет новым главным тренером «сорок»
Эдди Хау в ближайшее время возглавит «Ньюкасл». Стороны уже достигли устной договоренности, но осталось утрясти последние детали сделки, сообщает журналист Фабрицио Романо.
«Сороки» подпишут контракт с 43-летним британским специалистом до 2024 года.
Предыдущим клубом Хау был «Борнмут», специалист работал в команде с октября 2012 года по август 2020 года.
«Ньюкасл» занимает 19-е место в турнирной таблице АПЛ, на счету команды 4 очка в 10 матчах. 7 октября Фонд государственных инвестиций правительства Саудовской Аравии (PIF — Public Investment Fund) договорился о приобретении клуба у прежнего владельца Майка Эшли за 300 миллионов фунтов.
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