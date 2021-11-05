Алиссон: «Салах определенно заслуживает «Золотой мяч»
Голкипер «Ливерпуля» Алиссон рассказал, что думает о шансах нападающего Мохамеда Салаха получить «Золотой мяч».
«Салах определенно заслуживает «Золотой мяч» за то, что показывает. Речь не только об этом сезоне, он очень стабильный игрок. Считаю, что при голосовании за «Золотой мяч» учитываются и другие сезоны. Но все очень сложно, поскольку есть много игроков, которые заслуживают награды», — цитирует Алиссона TNT Sports.
В этом сезоне 29-летний египтянин в 10 матчах за команду забил 10 голов и сделал 6 результативных передач.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю