Экс-футболист сборной Украины, а сейчас тренер «Динамо» Андрей Воронин в интервью на YouTube -канале «Ответь по-братски» рассказал об эпизоде его карьеры, когда он выступал за «Ливерпуль».

— Ты рассказывал, как проспал тренировку в «Ливерпуле» на Новый год. Бенитес отправил тебя тренироваться на неделю с дублем. Ситуация изменила его отношение к тебе как к игроку?