Экс-форвард сборной Украины — о неприятном инциденте в «Ливерпуле»: «Испанцы меня подставили»
Экс-футболист сборной Украины, а сейчас тренер «Динамо» Андрей Воронин в интервью на YouTube-канале «Ответь по-братски» рассказал об эпизоде его карьеры, когда он выступал за «Ливерпуль».
— Ты рассказывал, как проспал тренировку в «Ливерпуле» на Новый год. Бенитес отправил тебя тренироваться на неделю с дублем. Ситуация изменила его отношение к тебе как к игроку?
— Думаю, да. Скорее не к моим игровым качествам, а именно к профессионализму. Он сам по себе человек строгий. Но это испанцы виноваты. Они меня подставили. Вместе со мной гуляли, потом поехали на тренировку, а меня не разбудили. Торрес, Пепе Рейна, Фабио Аурелио. Последний — бразилец, но он тоже был.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю