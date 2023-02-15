Джо Коул: «Челси» — одна из команд, которая может выиграть Лигу чемпионов в этом году»

Бывший полузащитник сборной Англии Джо Коул высказался о перспективах «Челси» в текущем сезоне Лиги чемпионов.

«Я думаю, что «Челси» — одна из команд, которая может выиграть Лигу чемпионов в этом году. В кубковом футболе все возможно. Это приятное отвлечение от АПЛ, где положение дел обстоит хуже, чем хотелось бы «Челси». Лига чемпионов становится как бы передышкой, потому что никто не ждет, что «Челси» выиграет еврокубок. Это освобождает от психологического груза и может улучшить форму команды для игры в чемпионате», — приводит слова Коула Football.London.

В чемпионате Англии «Челси» занимает 10-е место в турнирной таблице, набрав 31 очко за 22 игры.

В первом матче 1/8 финала Лиге чемпионов «синим» предстоит сыграть против дортмундской «Боруссии». Матч пройдет сегодня, 15 февраля, начало — 23.00 мск. Вторая встреча состоится 7 марта.