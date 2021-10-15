Бывший защитник «Ливерпуля» Джейми Каррагер поделился мнением о покупке «Ньюкасла» инвестиционным фондом Саудовской Аравии.

«Ньюкасл» сможет переманить футболистов, которые хотят в клубы из Лондона и Манчестера, а также в «Ливерпуль», только потратив огромные деньги. Звездные игроки присоединятся к клубу только тогда, когда будут доказательства неминуемого краткосрочного успеха. Не стоит ожидать, что Мбаппе или Холанд присоединятся к ним в ближайшие два-три года», — приводит The Telegraph слова Каррагера.

Эксперт считает: чтобы добиться успеха, нужно больше, чем просто деньги.

«Манчестер Юнайтед» потратил миллиард с тех пор, как Фергюсон завершил карьеру, и уже девять сезонов не может выиграть чемпионат. «МЮ» — очевидный пример, что деньги не гарантируют трофеи. Должны быть правильные люди, которые тратят средства», — заявил Каррагер.

Инвестиционный фонд Саудовской Аравии договорился о приобретении «Ньюкасла» за 300 миллионов фунтов.