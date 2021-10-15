Наставник «Брайтона» Поттер опроверг слухи о возможном назначении на пост главного тренера «Ньюкасла»
Главный тренер «Брайтона» Грэм Поттер опроверг слухи о своем возможном назначении на аналогичный пост в «Ньюкасле».
«Все это — лишь рассуждения. Это неправда. Мне жаль болельщиков, потому что им приходится читать эти слухи и ложные заголовки», — цитирует Goal Поттера.
12 октября сообщалось, что нынешний главный тренер «Ньюкасла» Стив Брюс будет уволен в ближайшее время, а Поттер был назван одним из кандидатов на его пост.
Напомним, что инвестиционный фонд Саудовской Аравии договорился о приобретении «Ньюкасла» за 300 миллионов евро. Ранее владельцем клуба был бизнесмен Майк Эшли.
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Дополнительная информация:
https://www.goal.com/en/news/live/transfer-news-and-rumours-live/1twyykl0ucspv12xcz0barjrr5#cs2701286bf3ec17fe
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