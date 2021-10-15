Джеррард высказался об информации о том, что он может возглавить «Ньюкасл»
Главный тренер «Рейнджерс» Стивен Джеррард высказался по поводу информации о том, что он может возглавить «Ньюкасл».
12 октября сообщалось, что нынешний тренер английской команды Стив Брюс в скором времени покинет команду, а его место займет английский специалист.
«Я не хочу реагировать на эти слухи, учитывая, что главным тренером команды является человек, которого я очень уважаю. Я сосредоточен на своей работе. Конечно, я слежу за «Ньюкаслом», так как впереди 1000-й матч Брюса. С нетерпением жду этой игры», — цитирует Джеррарда Mirror.
В воскресенье, 17 октября, «Ньюкасл» в 8-м туре АПЛ сыграет с «Тоттенхэмом».
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