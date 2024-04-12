Каррагер заявил, что Холанн не является игроком мирового класса
Бывший защитник «Ливерпуля» и футбольный эксперт Джейми Каррагер оценил уровень нападающего «Манчестер Сити» Эрлина Холанна.
«Эрлин Холанн — футболист класса люкс. Он, несомненно, один из величайших в мире бомбардиров, но ему еще предстоит стать игроком мирового класса.
Вспомните лучших нападающих премьер-лиги за последние 20 лет — Тьерри Анри, Луиса Суареса или Харри Кейна. Они оказывали огромное влияние на самые важные матчи независимо от того, забивали они или нет. Все они могли бы играть за любую команду мира и приносить больше пользы, чем впечатляющий процент забитых мячей», — цитирует Каррагера The Telegraph.
Эксперт добавил, что Холанн в этом сезоне проиграл дуэль защитникам Вирджилу ван Дейку («Ливерпуль»), Вильяму Салиба («Арсенал») и Антонио Рюдигеру («Реал»).
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Арсенал
|31
|22
|5
|4
|75-24
|71
|
2
|Ливерпуль
|31
|21
|8
|2
|72-30
|71
|
3
|Ман. Сити
|31
|21
|7
|3
|71-31
|70
|
4
|Тоттенхэм
|31
|18
|6
|7
|65-45
|60
|
5
|Астон Вилла
|32
|18
|6
|8
|66-49
|60
|
6
|МЮ
|31
|15
|4
|12
|45-46
|49
|
7
|Вест Хэм
|32
|13
|9
|10
|52-56
|48
|
8
|Ньюкасл
|31
|14
|5
|12
|65-52
|47
|
9
|Челси
|30
|12
|8
|10
|55-52
|44
|
10
|Брайтон
|31
|11
|10
|10
|51-49
|43
|
11
|Вулверхэмптон
|31
|12
|6
|13
|44-49
|42
|
12
|Борнмут
|31
|11
|8
|12
|45-55
|41
|
13
|Фулхэм
|32
|11
|6
|15
|47-51
|39
|
14
|Кр. Пэлас
|31
|7
|9
|15
|36-54
|30
|
15
|Эвертон
|31
|9
|8
|14
|32-42
|29
|
16
|Брентфорд
|32
|7
|8
|17
|45-58
|29
|
17
|Нот. Форест
|32
|7
|8
|17
|40-56
|25
|
18
|Лутон Таун
|32
|6
|7
|19
|45-65
|25
|
19
|Бернли
|32
|4
|7
|21
|32-67
|19
|
20
|Шеффилд Юн.
|31
|3
|7
|21
|30-82
|16
|13.04
|14:30
|
Ньюкасл – Тоттенхэм
|- : -
|13.04
|17:00
|
Брентфорд – Шеффилд Юн.
|- : -
|13.04
|17:00
|
Бернли – Брайтон
|- : -
|13.04
|17:00
|
Ман. Сити – Лутон Таун
|- : -
|13.04
|17:00
|
Нот. Форест – Вулверхэмптон
|- : -
|13.04
|19:30
|
Борнмут – МЮ
|- : -
|14.04
|16:00
|
Ливерпуль – Кр. Пэлас
|- : -
|14.04
|16:00
|
Вест Хэм – Фулхэм
|- : -
|14.04
|18:30
|
Арсенал – Астон Вилла
|- : -
|15.04
|22:00
|
Челси – Эвертон
|- : -
|Г
|
|
Эрлин Бреут Холанн
Манчестер Сити
|19
|
|
Олли Уоткинс
Астон Вилла
|18
|
|
Мохамед Салах
Ливерпуль
|17
|П
|
|
Киран Триппьер
Ньюкасл Юнайтед
|10
|
|
Паскаль Гросс
Брайтон
|10
|
|
Олли Уоткинс
Астон Вилла
|10
|И
|К
|Ж
|
|
Ив Биссума
Тоттенхэм Хотспур
|23
|1
|7
|
|
Родри
Манчестер Сити
|28
|1
|8
|
|
Бубакар Камара
Астон Вилла
|20
|1
|7