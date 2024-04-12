Футбол
Англия
Новости
Видео Премьер-лига Чемпионшип Кубок Англии Кубок лиги
Суперкубок
Главная
Футбол
Англия

Сегодня, 15:16

Каррагер заявил, что Холанн не является игроком мирового класса

Руслан Минаев
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Бывший защитник «Ливерпуля» и футбольный эксперт Джейми Каррагер оценил уровень нападающего «Манчестер Сити» Эрлина Холанна.

«Эрлин Холанн — футболист класса люкс. Он, несомненно, один из величайших в мире бомбардиров, но ему еще предстоит стать игроком мирового класса.

Вспомните лучших нападающих премьер-лиги за последние 20 лет — Тьерри Анри, Луиса Суареса или Харри Кейна. Они оказывали огромное влияние на самые важные матчи независимо от того, забивали они или нет. Все они могли бы играть за любую команду мира и приносить больше пользы, чем впечатляющий процент забитых мячей», — цитирует Каррагера The Telegraph.

Эксперт добавил, что Холанн в этом сезоне проиграл дуэль защитникам Вирджилу ван Дейку («Ливерпуль»), Вильяму Салиба («Арсенал») и Антонио Рюдигеру («Реал»).

Эрлин Холанн
Футбол
Джейми Каррагер
2
1
Читайте также
Биография Павла Котова: карьера и жизнь российского теннисиста
Спортивный директор «Спартака» устроил закрытую встречу с журналистами
В Донецке разыскивают военного корреспондента Рассела Бентли из США
Громкая отставка в «Спартаке», Амарал провел тайную встречу с журналистами, на место Абаскаля 20 претендентов. Что происходит у красно-белых
В Ленинградской области ребенок выпал из окна из-за недосмотра родителей
Путин присвоил космонавтам Петелину и Федяеву звания Героев России
Популярное видео
«Аль-Иттихад» — «Аль-Хиляль»: финал Суперкубка Саудовской Аравии
«Аль-Хиляль» — «Аль-Наср»: полуфинал Суперкубка Саудовской Аравии
«Аль-Иттихад» — «Аль-Вехда»: полуфинал Суперкубка Саудовской Аравии
РПЛ: видео голов 23-го тура 8 апреля
РПЛ: видео голов 23-го тура 7 апреля
РПЛ: видео голов 23-го тура 6 апреля
«Ахмат» — «Оренбург»: Кубок России, видеообзор матча
«Фиорентина» — «Аталанта»: видеообзор матча, 1/2 финала Кубка Италии
«Спартак» — «Зенит»: Кубок России, видеообзор матча
«Балтика» — ЦСКА: Кубок России, видеообзор матча
«Урал» — «Локомотив»: Кубок России, видеообзор матча
«Ювентус» — «Лацио»: видеообзор матча, 1/2 финала Кубка Италии
«Химки» — «Ростов»: Кубок России, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Динамо»: Кубок России, видеообзор матча
«Вильярреал» — «Атлетико»: видеообзор, чемпионат Испании
«Реал» — «Атлетик»: видеообзор матча, 30-й тур чемпионата Испании
«Алавес» — «Реал Сосьедад»: видеообзор, чемпионат Испании
РПЛ: видео голов 22-го тура 31 марта
«Жирона» — «Бетис»: видеообзор матча, 30-й тур чемпионата Испании
«Барселона» — «Лас-Пальмас»: видеообзор, чемпионат Испании
РПЛ: видео голов 22-го тура 30 марта
РПЛ: видео голов 22-го тура 29 марта
«Атлетико» — «Барселона»: видеообзор, чемпионат Испании
«Хетафе» — «Жирона»: видеообзор матча, 29-й тур чемпионата Испании
«Осасуна» — «Реал»: видеообзор матча, 29-й тур чемпионата Испании
«Реал Сосьедад» — «Кадис»: видеообзор, чемпионат Испании
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Защитник «Манчестер Юнайтед» Варан выбыл на несколько недель из-за травмы
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Арсенал 31 22 5 4 75-24 71
2
 Ливерпуль 31 21 8 2 72-30 71
3
 Ман. Сити 31 21 7 3 71-31 70
4
 Тоттенхэм 31 18 6 7 65-45 60
5
 Астон Вилла 32 18 6 8 66-49 60
6
 МЮ 31 15 4 12 45-46 49
7
 Вест Хэм 32 13 9 10 52-56 48
8
 Ньюкасл 31 14 5 12 65-52 47
9
 Челси 30 12 8 10 55-52 44
10
 Брайтон 31 11 10 10 51-49 43
11
 Вулверхэмптон 31 12 6 13 44-49 42
12
 Борнмут 31 11 8 12 45-55 41
13
 Фулхэм 32 11 6 15 47-51 39
14
 Кр. Пэлас 31 7 9 15 36-54 30
15
 Эвертон 31 9 8 14 32-42 29
16
 Брентфорд 32 7 8 17 45-58 29
17
 Нот. Форест 32 7 8 17 40-56 25
18
 Лутон Таун 32 6 7 19 45-65 25
19
 Бернли 32 4 7 21 32-67 19
20
 Шеффилд Юн. 31 3 7 21 30-82 16
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
13.04 14:30
Ньюкасл – Тоттенхэм
 - : -
13.04 17:00
Брентфорд – Шеффилд Юн.
 - : -
13.04 17:00
Бернли – Брайтон
 - : -
13.04 17:00
Ман. Сити – Лутон Таун
 - : -
13.04 17:00
Нот. Форест – Вулверхэмптон
 - : -
13.04 19:30
Борнмут – МЮ
 - : -
14.04 16:00
Ливерпуль – Кр. Пэлас
 - : -
14.04 16:00
Вест Хэм – Фулхэм
 - : -
14.04 18:30
Арсенал – Астон Вилла
 - : -
15.04 22:00
Челси – Эвертон
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Эрлин Бреут Холанн

Эрлин Бреут Холанн

Манчестер Сити

 19
Олли Уоткинс

Олли Уоткинс

Астон Вилла

 18
Мохамед Салах

Мохамед Салах

Ливерпуль

 17
П
Киран Триппьер

Киран Триппьер

Ньюкасл Юнайтед

 10
Паскаль Гросс

Паскаль Гросс

Брайтон

 10
Олли Уоткинс

Олли Уоткинс

Астон Вилла

 10
И К Ж
Ив Биссума

Ив Биссума

Тоттенхэм Хотспур

 23 1 7
Родри

Родри

Манчестер Сити

 28 1 8
Бубакар Камара

Бубакар Камара

Астон Вилла

 20 1 7
Вся статистика
Новости
RSS RSS
Все новости