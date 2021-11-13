Джек Уилшир заявил, что задумается над завершением карьеры
Бывший полузащитник «Арсенала» Джек Уилшир заявил, что может завершить карьеру футболиста.
«Завершение карьеры? Мне нужно подумать об этом. Поэтому я сейчас и занимаюсь тренерством. Отчасти меня заставили это делать, но я благодарен за такую возможность. Несмотря на все это, я на 100 процентов уверен, что все еще могу играть в футбол. Меня не волнует, что говорят или пишут в соцсетях другие люди. Я — честный человек. Если бы я считал, что не могу играть, то первым бы сказал: «Все, хватит, пора заняться чем-нибудь другим». Однако сейчас я думаю, что какие-то заграничные варианты могут мне подойти», — приводит BBC слова Уилшира.
Предыдущим клубом Уилшира был «Борнмут». Футболист выступал за команду с января по июль 2021 года. С лета 2021 года 29-летний англичанин является свободным агентом.
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