Джейми Каррагер: «Джеррарда можно рассматривать в «Ливерпуль», если выведет «Астон Виллу» в еврокубки»
Бывший защитник «Ливерпуля» Джейми Каррагер прокомментировал назначение Стивена Джеррарда главным тренером «Астон Виллы».
«Астон Вилла» это не карьерная ступень для Джеррарда. Так говорить неуважительно по отношению к Стиви и к «Астон Вилле», — цитирует Каррагера Metro. — «Астон Вилла» — это не ступенька. Они выигрывали Кубок европейских чемпионов, это самый большой клуб в Мидлендсе и один из крупнейших клубов Великобритании. Все прекрасно понимают, что если бы все идеально сложилось, Стиви захотел бы возглавить «Ливерпуль».
Также защитник считает, что если Джеррард выведет команду в еврокубки, то может рассматриваться «Ливерпулем» в качестве главного тренера.
«Уверен, Джеррард захочет принять «Ливерпуль» только в том случае, если будет заслуживать этого. «Ливерпуль» не будет нанимать человека только потому, что у него была отличная карьера игрока. Если Стиви очень хорошо поработает в «Астон Вилле» и выйдет в еврокубки, возможно, еще выиграет Кубок лиги, то тогда, может быть, его можно рассмотреть на пост тренера «Ливерпуля», — добавил он.
«Астон Вилла» объявила о назначении Джеррарда на пост главного тренера 11 ноября.
Команда занимает 16-е место в чемпионате Англии, набрав 10 очков в 11 матчах.
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