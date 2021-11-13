Зиех может перейти в дортмундскую «Боруссию» в январе
Полузащитник «Челси» Хаким Зиех может продолжить карьеру в дортмундской «Боруссии», сообщает Mirror.
По информации источника, 28-летний марокканец недоволен своим положением в лондонской команде и хочет сменить клуб, а дортмундцы готовы подписать его в зимнее трансферное окно.
В сезоне-2021/22 Зиех провел 10 матчей за «Челси», на его счету 2 гола и 1 результативная передача. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость игрока в 38 миллионов евро.
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Дополнительная информация:
https://www.mirror.co.uk/sport/football/transfer-news/tuchel-borussia-dortmund-transfer-ziyech-25442610
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