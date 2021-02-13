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Дом тренера «Эвертона» Анчелотти ограбили

03:54
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В пятницу, 12 февраля, вечером в дом главного тренера «Эвертона» Карло Анчелотти ворвались двое неизвестных. Как сообщает Daily Mail, они были в масках и украли сейф.

С места преступления грабителей спугнула дочь итальянского специалиста. Преступники скрылись. Полиция ведет расследование.

После 23 туров «Эвертон» занимает 7-е место в турнирной таблице чемпионата Англии. Слудеющим соперником будет «Фулхэм». Матч состоится 14 февраля, начало — 22.00 по московскому времени.

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