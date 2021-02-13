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Новости   //    Футбол   //    Англия

«Челси» не подпишет Алабу из-за зарплаты

01:40

Защитник «Баварии» Давид Алаба не перейдет в «Челси». Как сообщает Bild, требования 28-летнего австрийца слишком высоки для лондонского клуба.

Летом Алаба станет свободным агентом. Ранее появилась информация, что он хочет зарабатывать около 20 миллионов фунтов в год.

В этом сезоне Алаба сыграл в 28 матчах во всех турнирах, забил 2 гола и сделал 1 голевую передачу.

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