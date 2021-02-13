В «Астон Вилле» опровергли уход Терри

Главный тренер «Астон Виллы» Дин Смит опроверг информацию, что его помощник Джон Терри может возглавить «Борнмут». Однако клуб не будет препятствовать его отъезду, когда придет время.

«Я всегда говорил, что Джон Терри приехал сюда, чтобы узнать о тренерстве, и он стал очень, очень хорошим помощником. Он хочет стать тренером, но для него должно быть подходящее время и подходящий клуб, и точно так же должно быть подходящее время для самой «Астон Виллы», — цитирует BBC Смита.

«Астон Вилла» после 23 туров занимает 9-е место в турнирной таблице чемпионата Англии.