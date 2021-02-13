В «Астон Вилле» опровергли уход Терри
Главный тренер «Астон Виллы» Дин Смит опроверг информацию, что его помощник Джон Терри может возглавить «Борнмут». Однако клуб не будет препятствовать его отъезду, когда придет время.
«Я всегда говорил, что Джон Терри приехал сюда, чтобы узнать о тренерстве, и он стал очень, очень хорошим помощником. Он хочет стать тренером, но для него должно быть подходящее время и подходящий клуб, и точно так же должно быть подходящее время для самой «Астон Виллы», — цитирует BBC Смита.
«Астон Вилла» после 23 туров занимает 9-е место в турнирной таблице чемпионата Англии.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
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